В Госдуме ответили на критику Володина из-за поездок на Донбасс

01 июня 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Ранее Вячеслав Володин призвал депутатов не частить с поездками в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов все свое свободное время проводит на Донбассе, без ущерба своему основному делу, об этом он рассказал журналистам URA.RU. Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов не злоупотреблять туда с поездками. «Основная моя работа-это, безусловно Государственная Дума. Я председатель комитета по охране здоровья. Наиболее важный сейчас комитет. Наиболее важная работа. Поэтому, как только появляется свободное время, это выходные, региональные недели, я конечно, сразу еду сюда [на Донбасс]. Моя работа-это Госдума, и эта деятельность никак не должна идти в ущерб своему основному делу», — сказал Хубезов журналистам URA.RU, которые, в настоящее время находятся вместе с ним на Донбассе. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы призвал депутатов не злоупотреблять поездками в Донбасс, чтобы не создавать лишних расходов. Он также отчитывал парламентариев за прогулы в апреле, напоминая им, что их отсутствие на заседании может сопровождаться лишь уважительной причиной. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. За проведения время спецоперации многие российские политические деятели посетили Донецкую и Луганскую народные республики. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов все свое свободное время проводит на Донбассе, без ущерба своему основному делу, об этом он рассказал журналистам URA.RU. Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов не злоупотреблять туда с поездками. «Основная моя работа-это, безусловно Государственная Дума. Я председатель комитета по охране здоровья. Наиболее важный сейчас комитет. Наиболее важная работа. Поэтому, как только появляется свободное время, это выходные, региональные недели, я конечно, сразу еду сюда [на Донбасс]. Моя работа-это Госдума, и эта деятельность никак не должна идти в ущерб своему основному делу», — сказал Хубезов журналистам URA.RU, которые, в настоящее время находятся вместе с ним на Донбассе. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы призвал депутатов не злоупотреблять поездками в Донбасс, чтобы не создавать лишних расходов. Он также отчитывал парламентариев за прогулы в апреле, напоминая им, что их отсутствие на заседании может сопровождаться лишь уважительной причиной. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. За проведения время спецоперации многие российские политические деятели посетили Донецкую и Луганскую народные республики.