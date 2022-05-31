WSJ: члены ОПЕК хотят исключить Россию из сделки по добыче нефти

01 июня 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Источники: идея возникла на фоне введения антироссийских санкций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Об этом сообщили делегаты организации. К обсуждению данного вопроса участников сделки подтолкнуло то, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газета WSJ напомнила, что в 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Однако ожидается, что в текущем году «ее добыча сократится примерно на восемь процентов». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. В начале мая генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заменить объемы экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов. При этом страны G7 объявили, что они начнут постепенно отказываться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. В свою очередь, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил России сократить добычу нефти на треть, так как в настоящее время нефтяные компании несут издержки от постоянных изменений объема добываемой нефти. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Об этом сообщили делегаты организации. К обсуждению данного вопроса участников сделки подтолкнуло то, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газета WSJ напомнила, что в 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Однако ожидается, что в текущем году «ее добыча сократится примерно на восемь процентов». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. В начале мая генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заменить объемы экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов. При этом страны G7 объявили, что они начнут постепенно отказываться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. В свою очередь, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил России сократить добычу нефти на треть, так как в настоящее время нефтяные компании несут издержки от постоянных изменений объема добываемой нефти.