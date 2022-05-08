Страны G7 решили вслед за Евросоюзом объявить РФ нефтяное эмбарго

08 мая 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Страны G7 обязались отказаться от импорта нефти и газа из России Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны G7 обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Соответствующее заявление лидеры «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием украинского президента Владимира Зеленского. «Мы привержены тому, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти», — приводит заявление ТАСС. Отказ от российских энергоресурсов страны G7 намерены произвести своевременно и быстро, «чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок». Кроме того, страны «Большой семерки» будут работать над обеспечением стабильных и надежных поставок энергоносителей из альтернативных источников. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Несмотря на твердые намерения ЕС, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов. В частности, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Запад надеялся на помощь стран Востока, в том числе Саудовской Аравии. Однако ОПЕК отказалась наращивать поставки нефти для помощи ЕС и США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Страны G7 обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Соответствующее заявление лидеры «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием украинского президента Владимира Зеленского. «Мы привержены тому, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти», — приводит заявление ТАСС. Отказ от российских энергоресурсов страны G7 намерены произвести своевременно и быстро, «чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок». Кроме того, страны «Большой семерки» будут работать над обеспечением стабильных и надежных поставок энергоносителей из альтернативных источников. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Несмотря на твердые намерения ЕС, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов. В частности, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Запад надеялся на помощь стран Востока, в том числе Саудовской Аравии. Однако ОПЕК отказалась наращивать поставки нефти для помощи ЕС и США.