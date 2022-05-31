Курганский депутат ГД дал советы, как защитить и воспитать детей. Видео

01 июня 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Ильтяков дал советы курганцам, как воспитывать детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков в первые часы наступления Дня защиты детей (отмечается 1 июня) рассказал своим подписчикам, как нужно воспитывать ребенка. Пост с видеообращением опубликован на страничке депутата в соцсети «ВКонтакте». «Если вы хотите, чтобы действительно у вашего ребенка была полноценная защита, <…> прежде всего, станьте такими, каким вы видите будущее своего ребенка. И тогда вам станет намного проще и понятнее, что такое — защитить и воспитать свое дитя», — объяснил политик. Ильтяков предложил ценить искреннее и чистое состояние ребенка, ставить его выше своего эго, не запятнать тонкую натуру. Кроме того, защитить и воспитать ребенка, по мнению депутата, — значит, «защитить его от посягательства внешних в внутренних факторов, предоставить ребенку все возможности для развития его личности». В самом начале видеообращения Ильтяков «открыл тайну» зрителям: еще до рождения ребенок уже защищен. По его мнению, защитником является Господь Бог. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Ильтяков накануне Дня Победы сообщил, что выполнил свой священный долг. Также стало известно, сколько курганский депутат Госдумы заработал в 2021 году. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков в первые часы наступления Дня защиты детей (отмечается 1 июня) рассказал своим подписчикам, как нужно воспитывать ребенка. Пост с видеообращением опубликован на страничке депутата в соцсети «ВКонтакте». «Если вы хотите, чтобы действительно у вашего ребенка была полноценная защита, <…> прежде всего, станьте такими, каким вы видите будущее своего ребенка. И тогда вам станет намного проще и понятнее, что такое — защитить и воспитать свое дитя», — объяснил политик. Ильтяков предложил ценить искреннее и чистое состояние ребенка, ставить его выше своего эго, не запятнать тонкую натуру. Кроме того, защитить и воспитать ребенка, по мнению депутата, — значит, «защитить его от посягательства внешних в внутренних факторов, предоставить ребенку все возможности для развития его личности». В самом начале видеообращения Ильтяков «открыл тайну» зрителям: еще до рождения ребенок уже защищен. По его мнению, защитником является Господь Бог. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Ильтяков накануне Дня Победы сообщил, что выполнил свой священный долг. Также стало известно, сколько курганский депутат Госдумы заработал в 2021 году.