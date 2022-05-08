Курганский депутат ГД заявил, что выполнил свой «священный долг». Фото

08 мая 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Ильтяков рассказал, как выполнил свой долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал, что считает долгом лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Об этом политик сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте». «Сегодня поздравил участников Великой Отечественной войны с Днем Великой Победы. В Курганской области осталось немного — чуть более ста тех, кто тогда жил одной целью — победить. Поздравить каждого ветерана с Днем Победы, считаю, это священный долг нынешнего поколения», — пишет Ильтяков о событии. Такие мысли посетили курганского депутата во время визита в Макушино, где он навестил двух ветеранов войны. Ильтяков поблагодарил участников сражений за мужество и стойкость, которые помогли им одержать победу. Без подвига ветеранов не было бы современной России. «Низкий Вам поклон! Здоровья и долгих лет жизни!», — пишет им пожелания политик. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Ильтяков вернулся с поездки на Донбасс. Также стало известно, сколько заработал за прошлый год курганский политик. По сравнению с 2020 годом, доходы Ильтякова стали больше. Курганский депутат ГД Александр Ильтяков поздравил ветерана ВОв в Макушино фото: страница А.Ильтякова в соцсети «ВКонтакте» Депутат ГД Ильтяков выполняет свой долг, поздравляя курганского ветерана из Макушино фото: страница А.Ильтякова в соцсети «ВКонтакте» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал, что считает долгом лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Об этом политик сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте». «Сегодня поздравил участников Великой Отечественной войны с Днем Великой Победы. В Курганской области осталось немного — чуть более ста тех, кто тогда жил одной целью — победить. Поздравить каждого ветерана с Днем Победы, считаю, это священный долг нынешнего поколения», — пишет Ильтяков о событии. Такие мысли посетили курганского депутата во время визита в Макушино, где он навестил двух ветеранов войны. Ильтяков поблагодарил участников сражений за мужество и стойкость, которые помогли им одержать победу. Без подвига ветеранов не было бы современной России. «Низкий Вам поклон! Здоровья и долгих лет жизни!», — пишет им пожелания политик. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Ильтяков вернулся с поездки на Донбасс. Также стало известно, сколько заработал за прошлый год курганский политик. По сравнению с 2020 годом, доходы Ильтякова стали больше.