Пермский сенатор рассказал о вреде западной системы образования

Сенатор Климов объяснил, в чем вред Болонской системы обучения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов сообщил, что поддерживает отказ от Болонской системы образования и разъяснил, почему не доверяет ей. Об этом сенатор сообщил на пресс-конференции.

«Болонская система — ни что иное, как пылесос, который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации и отправлять их, в основном, в сторону тех, кого мы сегодня совершенно обоснованно называем недружественными государствами», — приводит аргументы Климова ТАСС. Сенатор заявил, что как преподаватель с большим стажем, всегда не доверял Болонской системе.

При этом Климов не стремится вернуться к советской системе образования. Парламентарий ратует за создание в России собственной цивилизации и системы обучения, которая предотвратит «утечку мозгов на Запад».

Прежде спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от Пермского края покритиковал западного миллиардера. Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил Билла Гейтса в замалчивании стран, которые могут разрабатывать вирусы для пандемии.