Германия в последний момент согласилась на условия Путина по газу

Евросоюз разрешил немецким импортерам газа открывать рублевые счета для оплаты российского топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, это связано с приближением крайнего срока перехода на новый механизм оплаты газа, на котором настоял президент РФ Владимир Путин.
«Немецким импортерам газа разрешено открывать рублевые счета для оплаты российского газа. Открытие счетов в рублях не будет нарушением санкций, если в этой валюте не будут производиться платежи», — передает Reuters.
Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. Новый порядок оплаты вступил в силу с 1 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия прекратит поставки газа тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались переходить на новую схему расчетов.
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Евросоюз разрешил немецким импортерам газа открывать рублевые счета для оплаты российского топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, это связано с приближением крайнего срока перехода на новый механизм оплаты газа, на котором настоял президент РФ Владимир Путин. «Немецким импортерам газа разрешено открывать рублевые счета для оплаты российского газа. Открытие счетов в рублях не будет нарушением санкций, если в этой валюте не будут производиться платежи», — передает Reuters. Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. Новый порядок оплаты вступил в силу с 1 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия прекратит поставки газа тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались переходить на новую схему расчетов.