31 мая 2022

Курганцев ждет холодное лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, старики, дедушка, лето, бабушка, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры
Среднесезонная температура воздуха в регионе летом будет ниже нормы Фото:

В Курганской области летом температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Прогнозируется, что лето 2022 года в Зауралье будет холодным. Среднесезонная температура составит +17,4 градуса, что на один градус ниже климатической нормы», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

Винштейн отметил, что температура воздуха 56 дней лета в регионе будет по прогнозу ниже нормы, а устойчивая жара в этом сезоне не ожидается. По его словам, только в августе среднемесячная температура будет в пределах нормы. В прогнозе синоптика указано, что самым дождливым летним месяцем в регионе будет июль. Ожидается, что в этом месяце выпадет от 80 мм до 100 мм осадков, что больше нормы. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на июнь и другие летние месяцы не был размещен.

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В Курганской области летом температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прогнозируется, что лето 2022 года в Зауралье будет холодным. Среднесезонная температура составит +17,4 градуса, что на один градус ниже климатической нормы», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». Винштейн отметил, что температура воздуха 56 дней лета в регионе будет по прогнозу ниже нормы, а устойчивая жара в этом сезоне не ожидается. По его словам, только в августе среднемесячная температура будет в пределах нормы. В прогнозе синоптика указано, что самым дождливым летним месяцем в регионе будет июль. Ожидается, что в этом месяце выпадет от 80 мм до 100 мм осадков, что больше нормы. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на июнь и другие летние месяцы не был размещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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