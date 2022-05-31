Курганцев ждет холодное лето

01 июня 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Среднесезонная температура воздуха в регионе летом будет ниже нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области летом температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прогнозируется, что лето 2022 года в Зауралье будет холодным. Среднесезонная температура составит +17,4 градуса, что на один градус ниже климатической нормы», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». Винштейн отметил, что температура воздуха 56 дней лета в регионе будет по прогнозу ниже нормы, а устойчивая жара в этом сезоне не ожидается. По его словам, только в августе среднемесячная температура будет в пределах нормы. В прогнозе синоптика указано, что самым дождливым летним месяцем в регионе будет июль. Ожидается, что в этом месяце выпадет от 80 мм до 100 мм осадков, что больше нормы. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на июнь и другие летние месяцы не был размещен. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области летом температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прогнозируется, что лето 2022 года в Зауралье будет холодным. Среднесезонная температура составит +17,4 градуса, что на один градус ниже климатической нормы», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». Винштейн отметил, что температура воздуха 56 дней лета в регионе будет по прогнозу ниже нормы, а устойчивая жара в этом сезоне не ожидается. По его словам, только в августе среднемесячная температура будет в пределах нормы. В прогнозе синоптика указано, что самым дождливым летним месяцем в регионе будет июль. Ожидается, что в этом месяце выпадет от 80 мм до 100 мм осадков, что больше нормы. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на июнь и другие летние месяцы не был размещен.