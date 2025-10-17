Курганский завод помог построить мост в ХМАО, который открыл Путин

Завод «Курганстальмост» принял участие в строительстве через реку Обь в районе Сургута (ХМАО), который недавно открыл президент страны Владимир Путин. Предприятие изготовило и поставило 360 тонн металлоконструкций для реализации инфраструктурного проекта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода.
«Предприятие изготовило и поставило 360 тонн металлоконструкций для строительства данного моста, получившего название „Звезда Оби“. Спроектировал объект институт „Гипростроймост — Санкт-Петербург“, а генеральным подрядчиком строительства выступил наш надежный партнер — АО „Мостострой-11“», — сообщили URA.RU в пресс-службе завода.
Новый мост является уникальным и сложным сооружением. Его общая протяженность составляет 1,76 километра, 16 опор на свайных фундаментах. Высота русловых опор достигает 25 метров. Масса металлоконструкций пролетного строения более 26 тысяч тонн. Конструкция включает четыре полосы для движения транспорта и рассчитана на пропускную способность до 13 тысяч автомобилей в сутки.
Объект стратегически важен не только для ХМАО, но и для России в целом, поскольку обеспечит транспортное сообщение между несколькими регионами. Он станет ключевым элементом двух федеральных транспортных коридоров, входящих в состав логистических маршрутов «Арктика — Азия» и Северного широтного коридора. Кроме того, мост будет выполнять роль южного обхода Сургута, что позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и снизить нагрузку на городские магистрали.
Ранее URA.RU писало, что торжественный старт движению по новому мосту в режиме видео-концеренц-связи дал президент РФ Владимир Путин. В церемонии открытия также принял участие генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Строительство мостового перехода велось с 2022 года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Изначально завершить работы планировали в 2026 году, однако сдать важный инфраструктурный объект получилось досрочно.
