Сергей Сарычев стал советником в компании, аффилированной с холдингом «Сибур» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев устроился в компанию, близко связанную с холдингом «Сибур» — одного из главных инвесторов в экономику региона. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона.

«Сарычев работает советником в структуре, аффилированной с „Сибуром“. Из Тюмени он не переехал, работает тут», — рассказал инсайдер. По словам другого источника, речь идет о АО «НИПИГАЗ» — до 1 октября 2021 года эта компания входила в холдинг, но сейчас считается независимой, хоть и близко связанной с «Сибуром».

URA.RU направило в «Сибур» и «НИПИГАЗ» запросы с просьбой о комментарии. Ответы на них ожидаются.

Сарычев подал в отставку 16 мая после 30 лет работы в тюменском правительстве. С 2005 года чиновник занимал пост вице-губернатора, отвечая за внутреннюю политику в регионе.