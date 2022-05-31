Курганский губернатор назвал способ борьбы с вандалами

Губернатор Вадим Шумков поздравил юных жителей Курганской области с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем поздравлении с Днем защиты детей рассказал о способе борьбы с вандалами. По его словам, необходимо с ранних лет воспитывать достойного гражданина. Текст поздравления опубликован на официальном сайте регионального правительства.

«Главное — воспитание достойного гражданина, становление личности. Если в молодом человеке нет добрых основ, если разрушающее начало сильнее в нем нравственных принципов, мы будем получать разбитые остановки, искореженные урны и искореженные личности», — подчеркнул Шумков. По его словам, чтобы в стране жили патриоты и созидатели в учреждения образования, школы, клубы, общественные организации «нужно возвращать миссию воспитания».

URA.RU писало, что в Кургане вандалы ломают почти каждую новую остановку. Виновников привлекают к административной или уголовной ответственности. Ранее депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал своим подписчикам, как нужно воспитывать ребенка.