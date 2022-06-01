ВШЭ: в ближайшие годы РФ ждет сокращение рабочей силы

01 июня 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

За 8 лет численность рабочей силы в России сократится с 74,7 млн до 72,8 млн человек, считают эксперты ВШЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие восемь лет в России ожидается серьезное сокращение рабочей силы. Об этом сообщается в демографическом прогнозе экспертов НИУ ВШЭ. «С 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн человек из численности рабочей силы. Доля людей в возрасте до 40 лет в рабочей силе снизится с 42 до 37,4%. Старение рабочей силы ускоряется, поскольку в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов», — сообщается на официальном сайте ВШЭ. По данным экспертов ВШЭ, численность рабочей силы меняется под влиянием трех демографических факторов. Это увеличение смертности, миграция и низкое количество молодежи на рынке труда. Согласно базовому прогнозу ВШЭ, к 2030 году численность рабочей силы сократится с 74,7 млн человек в 2019 году до 72,8 млн в 2030 году. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в России увеличилась смертность, что привело к «сокращению рабочих рук». Глава государства отметил, что проблема демографии является ключевой для России на ближайшие 10 лет. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В ближайшие восемь лет в России ожидается серьезное сокращение рабочей силы. Об этом сообщается в демографическом прогнозе экспертов НИУ ВШЭ. «С 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн человек из численности рабочей силы. Доля людей в возрасте до 40 лет в рабочей силе снизится с 42 до 37,4%. Старение рабочей силы ускоряется, поскольку в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов», — сообщается на официальном сайте ВШЭ. По данным экспертов ВШЭ, численность рабочей силы меняется под влиянием трех демографических факторов. Это увеличение смертности, миграция и низкое количество молодежи на рынке труда. Согласно базовому прогнозу ВШЭ, к 2030 году численность рабочей силы сократится с 74,7 млн человек в 2019 году до 72,8 млн в 2030 году. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в России увеличилась смертность, что привело к «сокращению рабочих рук». Глава государства отметил, что проблема демографии является ключевой для России на ближайшие 10 лет.