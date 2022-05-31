Минимальную зарплату тюменцев хотят поднять на 1 389 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тюменской области проведут переговоры с профсоюзами и работодателями, чтобы договориться о повышении минимальной зарплаты тюменцев на 1 389 рублей (до 15 279 рублей). Об этом URA.RU сообщили в Центре занятости региона. Ранее провести индексацию распорядился президент России Владимир Путин.

«Областная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений начала переговоры по внесению дополнений в региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тюменской области. Предлагается рассмотреть ее увеличение на 10%, то есть до 15 279 рублей», — рассказали URA.RU в Центре занятости Тюменской области.

Сейчас минимум в области составляет 13 890 рублей. Переговоры о его повышении власти проведут с представителями профсоюзов и работодателей региона. Изменения планируют ввести с 1 июня.

Минимальная заработная плата — сумма, которую гарантированно должны получать сотрудники в Тюменской области. Этот региональный показатель не может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда), установленного на уровне страны. Индексацию последнего также должны провести в ближайшее время, по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырос прожиточный минимум. Его увеличили на 1 265 рублей, доведя до суммы в 13 919 рублей.