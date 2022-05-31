Курганец рассказал, почему он подал в Верховный суд РФ на Горбачева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Александр Бубнов направил жалобу председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Ранее Судебная коллегия ВС РФ отказалась рассматривать на заседании его заявление, написанное на экс-президента СССР Михаила Горбачева за развал этого государства. Об этом мужчина рассказал на личной странице «ВКонтакте».

«Подана очередная жалоба в Верховный суд, председателю Лебедеву Вячеславу Михайловичу. Перед этим Верховный суд отказал. Все это длится еще с 2020 года. Исковое заявление было подано на Горабчева Михаила Сергеевича по незаконному развалу СССР, чтобы возвратить в правовое поле нашу многонациональную страну», — говорит Бубнов в видеообращении.

В карточке производства Верховного суда РФ зафиксировано, что в апреле Бубнову отказали в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании. До этого мужчина подавал заявление в местный суд. По данным ГАС «Правосудие», в январе 2021 года Кетовский районный суд Курганской области отказался принимать заявление у Бубнова. «Заявителем подано заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение — незаконного прекращения существования Союза ССР как государства и незаконную ликвидацию его госорганов. Кетовский районный суд определением от 14.01.2021 г. отказал принять указанное заявление», — говорится в документе, которое есть в распоряжении URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области действует движение за восстановление прав граждан СССР, которое продает курганцам справки с печатью «Курганского облисполкома», а также переписывается с зарубежными дипмиссиями. Некоторых активистов позже признали виновными в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Аналогичные уголовные дела возбуждаются и в других регионах РФ. В январе губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал трагедией развал СССР.

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