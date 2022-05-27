Кадыров: РФ полностью контролирует линию обороны в Северодонецке

28 мая 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Кадыров доложил о взятии под контроль всей линии соприкосновения в Северодонецке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа „Ахмат“ с позывным „Охотник“ полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что украинские боевики блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем российских войск. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские военные. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию республики освободят от нацбатов в ближайшее время.

Российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа „Ахмат“ с позывным „Охотник“ полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что украинские боевики блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем российских войск. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские военные. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию республики освободят от нацбатов в ближайшее время.