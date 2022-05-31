Отпуск в Казахстане для челябинцев в три раза доступней Турции

Проживание в отелях Казахстана доступней турецкого Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Отпуск с проживанием в отелях Казахстана для челябинцев обойдется в три раза дешевле, чем поездка в Турцию. Об этом сообщила URA.RU директор по развитию группы «СТТ» Мария Кучеренко.

«В казахском Актау есть пятизвездочный отель Rixos. Это мировая сеть, которая славится, прежде всего, своим сервисом. Для сравнения: отдых в отеле этой сети в Турции обойдется примерно в 150 тысяч рублей на человека, а в Актау — примерно в 55 тысяч рублей», — рассказала Кучеренко.

Собеседница отметила, что в обоих случаях речь идет о системе «все включено». Сейчас в Казахстан можно улететь самолетами из Челябинска и Екатеринбурга. С 11 июня из Кольцово рейсов добавится: о старте полетной программы объявила авиакомпания Red Wings.

На долю туров в страны СНГ приходится примерно 10% оформляемых путевок. Эту оценку URA.RU привели в турагентстве «Sunmar-Челябинск». Повышенным спросом также пользуются туры в Абхазию, добраться до которой можно через аэропорт Сочи. К наступлению лета, заявили в «СТТ», упал спрос на отдых в Армении и Узбекистане. Кучеренко связывает это с высокой температурой воздуха: осенью, когда станет прохладней, интересе туристов к этим направлениям возобновится, сообщила эксперт.

Ранее участники туристского рынка обратили внимание на увеличение спроса в Дагестан. Туры в Махачкалу они назвали открытием сезона. Другое популярное направление в 2022 году — Калининград, куда из Челябинска можно добраться прямым рейсом.

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