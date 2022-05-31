Власти Кургана обвинили жильцов дома по улице Кирова, 98а в создании аварийной ситуации во дворе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана ответила жителям дома по улице Кирова, 98а, которые раскритиковали действия властей на скандальной стройке в эфире телеканала НТВ. Горожане обвиняли мэрию в перекрытом проезде, который создает аварийность. Чиновники считают, что виноваты жильцы, которые не пускают строительную технику. Комментарий мэрии опубликован в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города неоднократно пыталась сделать новый проезд к дому по ул. Кирова 98а, но жители не пускают технику на территорию. Более того, они самовольно перегородили железобетонными блоками въезд на территорию дома. <…> Действия жителей мешают развороту техники и тем самым создают аварийные ситуации для неограниченного круга лиц», — говорится в комментарии мэрии. По данному факту администрация города планируют направить письмо в компетентные органы.

Жильцы считают, что мэрия не имеет права делать проезд или разворотную площадку на территории двора, поскольку есть решение суда. «Признать незаконным постановление Администрации города о выдаче разрешения на использование земель для размещения проезда, не требующего разрешения на строительство, в районе дома по улице Кирова 98а в городе Кургане», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что во дворе дома по улице Кирова 98а машина скорой помощи долгое время не могла добраться до пострадавшего в ДТП. Проезду мешал перегороженный забором тупик. Пока бригада медиков искала пути подъезда во двор, мужчина впал в кому. Пострадавшего с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение реанимации БСМП. На следующий день мужчина умер. Местные жильцы обвинили в трагедии администрацию Кургана, которая допустила аварийную ситуацию, несмотря на предписание МЧС и прокуратуры об обеспечении беспрепятственного проезда к жилому дому.

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