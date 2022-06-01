У жены челябинского депутата забирают землю в районе трассы М-5

Александр Решетников и его жена Лилия входят в число самых обеспеченных семей парламентариев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Ашинского района обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к жене депутата законодательного собрания Александра Решетникова Лилии. Мэрия требует признать недействительным договор о продаже ей земли в районе трассы М-5 и вернуть участок в муниципалитет. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«Администрация Ашинского района просит признать ничтожным договор купли-продажи земельного участка от 29 апреля 2021 года, применить последствия недействительности ничтожной сделки. Прекратить право собственности ответчика на земельный участок, признать недействительной и исключить из ЕГРП запись о регистрации права собственности. Истребовать из чужого незаконного владения ответчика земельный участок с кадастровым номером 74:03:1401018:93 и обязать передать его КУМИ AMP по акту приема-передачи в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в определении суда об отложении судебного разбирательства.

Мэрия также уточнила требования и попросила снять с кадастрового учета операторную площадью в 12,5 кв. метра и исключить из ЕГРН запись о праве собственности Решетниковой на это нежилое здание, так как оно не является объектом капитального строения. Именно заявление о капитальном строении на участке стало основанием для продажи земли в районе трассы М-5 Лилии Решетниковой без торгов по заниженной цене, как считает мэрия. Уточненный иск судом пока не принят.

24 мая в дело в целях обеспечения законности вступил прокурор, выступающий в поддержку требований мэрии. Заседание отложили на 22 августа. До этого времени в суд должен быть истребован отчет контрольно-счетной палаты Челябинской области, которая и выявила нарушения при продаже земли жене депутата, обратившись также в ФСБ и прокуратуру. Ответчице же предложено предоставить доказательства того, что земля была куплена по рыночной цене, а не по заниженной.

Ранее стало известно, что по спорному участку на основании материалов КСП и прокуратуры может быть возбуждено уголовное дело. Сейчас в рамках доследственной проверки идет экспертиза, которая установит, права ли КСП в том, что здание на участке не является капитальным, а значит, продавать землю за бесценок не могли.

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