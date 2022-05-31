Силовики проверяют семью челябинского депутата

Бизнес Александра Решетникова зарегистрирован на его жену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел по Ашинскому району СКР по Челябинской области проводит процессуальную проверку на предмет наличия признаков состава преступления в действиях супруги депутата ЗСО Александра Решетникова Лилии и неустановленных чиновников администрации района. Как сообщил URA.RU руководитель отдела и. о. руководителя отдела Иван Коломасов, речь идет о возможных нарушениях при купле-продаже земельного участка.

«В настоящее время по данному земельному участку в рамках проверки назначено проведение экспертизы. Она должна установить, капитальное или не капитальное здание находится на нем. После этого будет принято процессуальное решение», — рассказал Иван Коломасов.

По данным источников URA.RU, ранее КСП Челябинской области, а затем и прокуратура установили, что в апреле 2021 года комитет по управлению имуществом администрации района продал ИП Лилии Решетниковой участок земли по заниженной цене — за 125 тыс. рублей и без проведения торгов. Основание стало то, что на нем якобы находится капитальное здание, принадлежащее Решетниковой и введенное в эксплуатацию. Однако в ходе проверки КСП было установлено, что здание не имеет прочной связи с землей, поэтому не может быть отнесено к недвижимому имуществу и не является капитальным. Это значит, что, по данным ревизоров, земля должна была передаваться с торгов и, как минимум, по кадастровой стоимости, составляющей 627 тыс. рублей. Действия супруги депутата проверяют на предмет наличия признаков ст. 159 УК РФ («Мошенничество), чиновников администрации — 286 и 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее по аналогичным преступным действиям в этом же отделе по материалам КСП и прокуратуры и при оперативном сопровождении УФСБ области возбудили уголовное дело по незаконной продаже земли собственникам ГЛЦ «Аджигардак». Фигурантов в уголовном деле пока нет.

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