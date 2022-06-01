В Екатеринбурге южане напали на врача скорой помощи

Родственники пациента выдернули стул из-под фельдшера, когда та присаживалась, чтобы оформить документы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на Сортировке произошел инцидент между врачом скорой помощи и родственниками пациента. Бригада приехала на вызов в два часа ночи на улицу Сортировочная, чтобы обследовать мужчину, который жаловался на боль в животе. Во время снятия кардиограммы, врач решила присесть на стул для оформления документов, но его выхватили родственники пациента.

«Пациент и его родственники — иностранные граждане. Я ничего не поняла. Они что-то сказали не по-русски и просто схватили этот стул. То ли они пошутили так, то ли на что-то обиделись — не знаю», — рассказала Е1 врач Виктория. После этого она упала на пол, а кардиограф опрокинулся на лицо девушки.

После инцидента пациента доставили в отделение, а сама врач отправилась в городскую больницу №23, чтобы зафиксировать травмы. Позже фельдшер написала заявление полицию.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что заявление от врача поступило в отдел полиции №10 Железнодорожного района. «Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту. На указанный адрес выехал наряд. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», -заявили в ведомстве.

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