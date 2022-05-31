Тюменские депутаты планируют расширить льготы для беженцев из ДНР

Беженцы начали массово прибывать в Россию после начала спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беженцам из ДНР и ЛНР, оказавшимся на территории Тюменской области, планируют оказывать бесплатную юридическую помощь. Соответствующая инициатива внесена в Тюменскую областную думу.

«Право на получение бесплатной юридической помощи имеют лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории РФ, проживающие на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в тексте документа. Кроме того, авторы законопроекта предлагают предоставлять бесплатную юрпомощь вынужденным переселенцам с тех же территорий.

Согласно региональному закону «Об оказании юридической помощи в Тюменской области», льготу сейчас получают несколько категорий граждан. В частности, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, дети-сироты и другие. Ожидается, что изменения будут рассмотрены на ближайшем заседании комитет по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы.

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины начали массово прибывать в Россию после начала спецоперации. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В РФ беженцам предоставляют социальную и медицинскую помощь, помогают найти работу и селят во временное жилье.