Интересы людей свердловского экс-вора в законе обнаружились в Челябинске Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

Предприниматель Дмитрий Морозов, занимающийся производством печенья, выступил с заявлением (имеется в распоряжении редакции) о вымогательстве со стороны людей из челябинского «филиала» империи бывшего вора в законе Андрея Трофимова. Как следует из протокола допроса, имеющегося в распоряжении URA.RU, рэкетиры сделали его своим должником под видом сотрудничества в бизнесе.

Дмитрий Морозов рассказал, что весной 2018 году в Челябинске он познакомился с двумя мужчинами, которые предложили ему оборотные средства. «Участие заключалось в том, что новые компаньоны давали мне в работу деньги переводами с разных фирм. На них я покупал сырье для производства, а после реализации возвращаю деньги, но только наличными», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, производство размещалось в Екатеринбурге в цехах предпринимателя Вардана Мартиросяна.

По форс-мажорным обстоятельствам летом того же года бизнес Морозова стал терпеть убытки, а сам бизнесмен не смог рассчитаться со своими компаньонами. Уже осенью 2018 года кредиторы стали требовать возврата денег. Доходило до того, что «партнеры» стали контролировать и личную жизнь коммерсанта — ездили с ним в автомобиле, прослушивали телефонные разговоры и угрожали похитить. «Мне сказали, что увезут и закроют в контейнере, будут бить, пока я не отдам им все, что имею. Также они кичились своими связями в полиции и ФСБ», — добавил пострадавший. По его оценкам, он потерял порядка 10 млн рублей, вынужден продать трехкомнатную квартиру в Челябинске, отдать автомобиль и бежать в Санкт-Петербург.

Известно, что одним из пострадавших оказался также и Мартиросян, к которому приезжали сотрудники свердловского «филиала» империи экс-вора в законе Трофы, более известных как Коршун и Художник. О них URA.RU писало в истории про шантаж екатеринбурженки интимным видео. Позже стало известно, что люди Трофимова, выяснили у Морозова детали его бизнес-связей, в том числе и про бизнес его друга Евгения Пономарева. Последний, в феврале 2020 года, придя на сделку в кафе «Оазис», лишился 5 млн рублей.

В пресс-группе УВД Екатеринбурга попросили время на подготовку комментария.