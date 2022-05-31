Прокурор требует от мэра Миасса запретить элитные бани на курорте

Владеет курортом бизнесмен Олег Сиротин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура внесла протест на решение мэрии Миасса (Челябинская область) о разрешении ввода в эксплуатацию комплекса «Бани мира» на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом сообщил источник URA.RU в администрации города. Информацию подтвердили в прокуратуре города.

«Нарушения, выявленные в 2021 году в ходе осмотра объекта „Корпус бытового общего значения“, который фактически по внешним признакам и назначению представляет собой банно-оздоровительный комплекс с термальным уличным бассейном, по сей день не устранены. Слив воды в бассейне, снятие табличек о названии помещений (сауна, парилка, хамам) не могут свидетельствовать о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и иным требованиям градостроительного комплекса РФ», — рассказали в прокуратуре.

При этом мэрия, по мнению прокуратуры, разрешила ввести объект в эксплуатацию так как якобы в ходе осмотра 27 апреля установила, что 40 помещений объекта соответствуют проекту. Хотя по факту в них просто сняли таблички о том, что это бани и слили воду в бассейне.

В результате на решение администрации прокуратура принесла протест, требуя отменить разрешение. Он находится на рассмотрении. Владелец «Солнечной долины» и нового комплекса Олег Сиротин сообщил URA.RU, что разрешение выдано администрацией на основании решения седьмого кассационного суда. Документы о вводе объекта в эксплуатацию находятся на регистрации. О протесте прокурора Сиротин не слышал.

Бани узаконили в начале мая 2022 года. Ранее позиция мэрии сводилась к тому, что «Бани мира» построены самовольно и должны быть снесены. В спорный комплекс входит русская и нефритовая бани, хаммам, сауна, монгольская юрта, джакузи и открытый термальный бассейн. Участок земли, на котором построены бани, фигурирует в уголовном деле бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

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