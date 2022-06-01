Депутат Картаполов: Россия перестала нести потери на Украине

Россия почти перестала нести потери, заявил Андрей Картаполов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У российских войск, находящихся на Украине, практически нет потерь. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине. Это результат изменения подхода к ведению боевых действий», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, спецоперация идет по плану. А ДНР и ЛНР в скором времени будут зачищены от остатков украинских вооруженных формирований.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне назвал НАТО стороной конфликта на Украине. Картаполов также пообещал, что Россия адекватно отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает Nation News. Российский генерал предупредил, что если финны допустят на своей территории размещение воинских контингентов стран западного военно-политического блока, в том числе и на этих участках, то Москве придется ответить, дополняет MK.RU.

Картаполов был автором внесения изменений в законопроект об отмене возрастного предела для граждан, которые хотят пройти контрактную службу. Первый контракт было позволено заключать гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, однако теперь вступить в ряды ВС РФ могут все, кто достиг совершеннолетия.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Ее целью стали демилитаризация, денацификация территории, а также спасение населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ. Кроме того, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных украинских документов, из которых следует, что ВСУ в марте этого года должны были начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей.

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