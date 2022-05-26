Финский политолог: «США толкают Хельсинки на войну с Москвой»

Йохан Бекман — о том, как в стране относятся к вступлению в НАТО и конфликту с Россией

26 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Финский политолог Йохан Бекман опасается, что НАТО решит сбить гражданский самолет, чтобы спровоцировать конфликт между Финляндией, Швецией и Россией Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Великобритания провоцируют военный конфликт между Россией и Финляндией. Англосаксы могут пойти по украинскому сценарию, когда в 2014 году над Донбассом был сбит гражданский самолет, и в этом обвинили РФ, заявил в интервью URA.RU финский политолог Йохан Бекман. По его словам, страна не хочет вступать в НАТО, но власти игнорируют мнение населения из-за давления США. — Йохан, есть мнение, что НАТО (равно США) спровоцировал конфликт на Украине и продолжает эскалировать проблему. Нет ли у вас опасений, что-то же самое может ожидать Финляндию, которая стремится попасть в альянс и которую рано или поздно могут спровоцировать на конфликт с Россией, использовав для этого какой-то предлог? Политолог Йохан Бекман считает, что конфликт между Россией и Финляндией могут спровоцировать США и Великобритания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Да, эта большая и вероятная угроза. Могут, например, сбить шведский или финский гражданский самолет, как было в Донбассе восемь лет назад с «Боингом». Могут с помощью британцев сбить лайнер, и это будет для них хороший повод усилить военный психоз в Финляндии. Шоковое влияние от такой катастрофы будет огромное, оно усилит уже существующий военный психоз. Таким образом [британцы] смогут сразу ввести войска или в Финляндию, или в Швецию, или на Аландские острова. Кстати, Аланские острова — главная цель британцев. И оккупация их британскими миротворцами вероятна. Они уже пытались туда попасть, когда была Крымская война, после которой по условиям Парижского мирного договора 1856 года началась демилитаризация Аланских островов. Может быть, британцы хотят объединить эти планы — сбить самолет и оккупировать острова. Ситуация очень опасная. Ряд мировых политиков пытаются играть роль Гитлера, считает политолог Йохан Бекман Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — как раз и есть новый Гитлер, если мы говорим об антироссийской военизированной агитации, кампании, гибридной войне Запада против России. Проблема в том, что, когда был Гитлер и нацисты, было понятно, кто у них лидер, — Гитлер. Сейчас коллективный Запад против России, и непонятно, кто из них новый Гитлер — там разные лидеры Урсулы [фон дер Ляйен], [Джо] Байдены, Борисы [Джонсон]. — Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Вы ожидаете, что это произойдет уже на саммите альянса в июне, как прогнозируют европейские политики? Нет уверенности, что Финляндия уже в июне станет членом НАТО, отметил Йохан Бекман Фото: Размик Закарян © URA.RU — Сейчас Финляндия только подала заявку. Парламент за это проголосовал. Но это только первый шаг. Турция блокировала все переговоры, а у нашей делегации уже были куплены билеты [чтобы лететь на переговоры]. Пока мы видим, что Турция блокирует вопрос [вступления Финляндии и Швеции в НАТО]. Если одобрение заявки со стороны всех членов НАТО будет, тогда должно пройти голосование в парламенте. Только после этого будет окончательное решение Финляндией. Но Турция сильно тормозит этот процесс. Это может длиться месяцами и годами. Вероятность того, что Финляндия никогда не вступит в НАТО, большая. — То есть Турция может полностью заблокировать решение или будет просто затягивать? Турецкий лидер Эрдоган будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, убежден политолог Бекман Фото: depositphotos.com — Турция решительно блокирует это решение. Эрдоган несколько раз сказал, что Турция не хочет видеть Финляндию и Швецию в НАТО, потому что нет доверия, потому что страны НАТО Не должны поддерживать террористов. Лидер нацпартии в Турции сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это продолжение войны на Украине и преступление против человечества. Комментарии идут уже таких уровнях. Поэтому, я думаю, что Турция будет блокировать [и дальше]. Хотя, может быть, будут какие-то переговоры, и Эрдоган одобрит решение. Но после таких комментариев, это выглядело бы очень странно. — Буквально за несколько дней до официальной подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО президент Саули Нийнисте созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Если бы этот разговор состоялся раньше, это изменило бы решение финских властей? — Этот телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Финляндии, выглядит странно. Наш президент якобы хотел информировать [Владимира Путина]. Но о чем информировать, если информация была везде? Отношение нашего президента к российскому было достаточно грубое, носило даже издевательский характер. Когда Турция стала блокировать решение, нашему президенту это стало неприятно, потому что он гарантировал всем [в стране], что Турция тоже поддерживает Финляндию. В целом, очень странная ситуация: сначала финский президент воткнул нож в спину финского народа — отказался от референдума [о вступлении в НАТО], потом воткнул нож в спину Путину, с которым он раньше сотрудничал. Он просто решил все перечеркнуть. — А почему? Ведь Финляндия долгое время держала нейтралитет. Отношения с Россией были и пока остаются весьма дружеские. На финские власти и элиты в целом сильно давят США и Великобритания, подталкивающие к вступлению в НАТО, отметил Бекман Фото: unsplash/ — Это давление со стороны США. Это часть большой игры против России. Как пишет американская пресса, таким образом хотят наказать Путина, давить на Россию. Финский народ никто не спросил. Наш президент запретил организовать референдум. У нас нет слова, мы не можем реагировать на ситуацию — только писать в [запрещенном в РФ] Фейсбуке, в Твиттере — не более того. Это решение было принято нашим президентом и правительством. Кстати, еще недавно они были категорически против НАТО, у нас была линия нейтралитета. 150 депутатов попали в парламент только благодаря тому, что они были против НАТО. А сейчас вдруг в парламенте проголосовали 188 депутатов за вступление в НАТО. Это откровенное предательство. — Но они понимают, что Россию и Финляндию связывают 1200 километров общей границы, и если НАТО объявила Россию врагом, значит, и Финляндия со вступлением в альянс становится, к сожалению, для России врагом? Как это повлияет на отношения между странами? Политолог Йохан Бекман уверен, что Финляндию ждет американская и английская оккупация в случае вступления в альянс Фото: miliman/pickupimage.com — История покажет. Но я считаю, что Финляндию ждет американская и английская оккупация. — Почему? — Потому что делается все для того, чтобы создать сложную ситуацию для России. Я считаю, что есть полномасштабный план «Барбаросса-2» [по уничтожению России, как того хотел Гитлер]. То, что происходит, надо оценивать в этом контексте, поскольку цель НАТО — распад России. Финляндия и Швеция — это часть маневра в рамках третьей мировой войны. — Вы считаете ее неизбежной? Третья мировая война уже идет, считает политолог Йохан Бекман Фото: miliman/pickupimage.com — На самом деле она [уже идет] — медленная: восемь лет военных действий в Донбассе — это часть ее, а Финляндия готовится [вступить в нее]. Третья мировая уже идет. И присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ускорит ее. Но если даже они не будут в НАТО, американцы могут создавать свои военные базы на территории Финляндии и Швеции. Поэтому вступление в НАТО имеет даже не такое большое значение. — Тогда зачем? Угрозы со стороны России нет, базы военные могут создавать — зачем? Желания жителей Финляндии вступать или не вступать в НАТО никто не спрашивал, все опросы — это фейки, заявил URA.RU Йохан Бекман Фото: Анна Майорова © URA.RU — Это позиция нашей элиты. В Финляндии создавался масштабный военный психоз вокруг вступления в НАТО. Люди в глубоком психозе, они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки не будут работать, супермаркеты, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение. Наши политики говорили до сих пор, что изменилась ситуация безопасности в Европе, что Россия непредсказуема, и одновременно — что со стороны России нет никакой угрозы. Они противоречили сами себе. Они заявили, что надо вступать в срочном порядке, потому что народ хочет. Но народ они ни о чем не спросили. А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк. — Кто проводит их? Финские власти отодвинули народ от решения важных политических вопросов, сичтает Йохан Бекман Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Партии, какие-то сомнительные фирмы, может, и не проводят ничего, а просто придумывают. Есть фирмы, которые тесно связаны с пронатовскими организациями, и тогда сама НАТО проводит эти опросы или с деньгами НАТО. Соцопросы в прессе — это всего лишь соцопрос в прессе. Мы можем так вообще отменить выборы и заменить их соцопросами. — Что в Финляндии знают о спецоперации России в Донбассе и на Украине? Как люди к ней относятся? — Это внутреннее дело России, и конфликт между Россией и Украиной. Но, к сожалению, у нас есть дефицит информации — не все знают предысторию этого конфликта, потому что у нас цензура в СМИ. Российские источники информации (СМИ, сайты госорганов) блокируются. Контент в СМИ контролирует британская разведка. СМИ даже пишут «по данным британской разведки». И у нас даже заметно по СМИ, когда начинается очередная кампания против России: идет дезинформация против России. Вспомнить только одну кампанию — Бучу: СМИ начали формировать новый имидж России, армии Путина такой, якобы они занимаются фактически военными преступлениями. Но в проект «Буча» люди не поверили. После этого была попытка Краматорска, где ракета «Точка У» прилетела на вокзал. Там тоже был полный провал: туда пригласили журналистов, которые заметили, что вокзал поразила украинская ракета. Потом были попытки дезинформации по «Азовстали», но все увидели, что ко всем пленным отношение России гуманное. Постоянно есть попытки усиливать антироссийское общественное мнение. — Прибалтийские страны очень ждут вступления финнов в НАТО, для них это означает, что ваша страна станет их другом. Готова ли Финляндия променять добрососедские отношения с Россией на этих три страны, которые считаются сателлитами Америки? Санкт-Петербург снова может оказаться в блокаде в случае объединения военных усилий стран Прибалтики и Скандинавии, считает Йохан Бекман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Эстония, Латвия и Литва угрожают России закрытием Финского залива, выхода в Балтийское море. Если Финляндия войдет в НАТО, они говорят, что тогда это будет озеро НАТО, которое блокирует Санкт-Петербург. Фактически это будет новая блокада Ленинграда. Финляндия, к сожалению, здесь главный участник. — Вы являетесь председателем «Антифашистского комитета Финляндии». Мы видим, что происходило последние годы на Украине, как поднимался и разрастался там нацизм. Есть ли угроза его расползания как минимум по всей Европе? Статья по теме Алексей Журавлев: Вступление в НАТО грозит Финляндии уничтожением — Да, этот процесс уже идет. Идет украинизация Европы. Очень многие добровольцы из разных стран воюют в составе «Азова» [признан экстремистской организацией и запрещен на территории России]. Это уже признак. Плюс везде, в том числе Финляндии, видны украинские флаги, везде зигуют, говорят «слава Украине», проводились профашистские мероприятия, Зеленский выступал в разных парламентах, в том числе в нашем — и в этом уже есть признаки фашизма. Зеленский, видимо, тоже хочет стать фюрером украинизированной Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Великобритания провоцируют военный конфликт между Россией и Финляндией. Англосаксы могут пойти по украинскому сценарию, когда в 2014 году над Донбассом был сбит гражданский самолет, и в этом обвинили РФ, заявил в интервью URA.RU финский политолог Йохан Бекман. По его словам, страна не хочет вступать в НАТО, но власти игнорируют мнение населения из-за давления США. — Йохан, есть мнение, что НАТО (равно США) спровоцировал конфликт на Украине и продолжает эскалировать проблему. Нет ли у вас опасений, что-то же самое может ожидать Финляндию, которая стремится попасть в альянс и которую рано или поздно могут спровоцировать на конфликт с Россией, использовав для этого какой-то предлог? — Да, эта большая и вероятная угроза. Могут, например, сбить шведский или финский гражданский самолет, как было в Донбассе восемь лет назад с «Боингом». Могут с помощью британцев сбить лайнер, и это будет для них хороший повод усилить военный психоз в Финляндии. Шоковое влияние от такой катастрофы будет огромное, оно усилит уже существующий военный психоз. Таким образом [британцы] смогут сразу ввести войска или в Финляндию, или в Швецию, или на Аландские острова. Кстати, Аланские острова — главная цель британцев. И оккупация их британскими миротворцами вероятна. Они уже пытались туда попасть, когда была Крымская война, после которой по условиям Парижского мирного договора 1856 года началась демилитаризация Аланских островов. Может быть, британцы хотят объединить эти планы — сбить самолет и оккупировать острова. Ситуация очень опасная. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — как раз и есть новый Гитлер, если мы говорим об антироссийской военизированной агитации, кампании, гибридной войне Запада против России. Проблема в том, что, когда был Гитлер и нацисты, было понятно, кто у них лидер, — Гитлер. Сейчас коллективный Запад против России, и непонятно, кто из них новый Гитлер — там разные лидеры Урсулы [фон дер Ляйен], [Джо] Байдены, Борисы [Джонсон]. — Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Вы ожидаете, что это произойдет уже на саммите альянса в июне, как прогнозируют европейские политики? — Сейчас Финляндия только подала заявку. Парламент за это проголосовал. Но это только первый шаг. Турция блокировала все переговоры, а у нашей делегации уже были куплены билеты [чтобы лететь на переговоры]. Пока мы видим, что Турция блокирует вопрос [вступления Финляндии и Швеции в НАТО]. Если одобрение заявки со стороны всех членов НАТО будет, тогда должно пройти голосование в парламенте. Только после этого будет окончательное решение Финляндией. Но Турция сильно тормозит этот процесс. Это может длиться месяцами и годами. Вероятность того, что Финляндия никогда не вступит в НАТО, большая. — То есть Турция может полностью заблокировать решение или будет просто затягивать? — Турция решительно блокирует это решение. Эрдоган несколько раз сказал, что Турция не хочет видеть Финляндию и Швецию в НАТО, потому что нет доверия, потому что страны НАТО Не должны поддерживать террористов. Лидер нацпартии в Турции сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это продолжение войны на Украине и преступление против человечества. Комментарии идут уже таких уровнях. Поэтому, я думаю, что Турция будет блокировать [и дальше]. Хотя, может быть, будут какие-то переговоры, и Эрдоган одобрит решение. Но после таких комментариев, это выглядело бы очень странно. — Буквально за несколько дней до официальной подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО президент Саули Нийнисте созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Если бы этот разговор состоялся раньше, это изменило бы решение финских властей? — Этот телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Финляндии, выглядит странно. Наш президент якобы хотел информировать [Владимира Путина]. Но о чем информировать, если информация была везде? Отношение нашего президента к российскому было достаточно грубое, носило даже издевательский характер. Когда Турция стала блокировать решение, нашему президенту это стало неприятно, потому что он гарантировал всем [в стране], что Турция тоже поддерживает Финляндию. В целом, очень странная ситуация: сначала финский президент воткнул нож в спину финского народа — отказался от референдума [о вступлении в НАТО], потом воткнул нож в спину Путину, с которым он раньше сотрудничал. Он просто решил все перечеркнуть. — А почему? Ведь Финляндия долгое время держала нейтралитет. Отношения с Россией были и пока остаются весьма дружеские. — Это давление со стороны США. Это часть большой игры против России. Как пишет американская пресса, таким образом хотят наказать Путина, давить на Россию. Финский народ никто не спросил. Наш президент запретил организовать референдум. У нас нет слова, мы не можем реагировать на ситуацию — только писать в [запрещенном в РФ] Фейсбуке, в Твиттере — не более того. Это решение было принято нашим президентом и правительством. Кстати, еще недавно они были категорически против НАТО, у нас была линия нейтралитета. 150 депутатов попали в парламент только благодаря тому, что они были против НАТО. А сейчас вдруг в парламенте проголосовали 188 депутатов за вступление в НАТО. Это откровенное предательство. — Но они понимают, что Россию и Финляндию связывают 1200 километров общей границы, и если НАТО объявила Россию врагом, значит, и Финляндия со вступлением в альянс становится, к сожалению, для России врагом? Как это повлияет на отношения между странами? — История покажет. Но я считаю, что Финляндию ждет американская и английская оккупация. — Почему? — Потому что делается все для того, чтобы создать сложную ситуацию для России. Я считаю, что есть полномасштабный план «Барбаросса-2» [по уничтожению России, как того хотел Гитлер]. То, что происходит, надо оценивать в этом контексте, поскольку цель НАТО — распад России. Финляндия и Швеция — это часть маневра в рамках третьей мировой войны. — Вы считаете ее неизбежной? — На самом деле она [уже идет] — медленная: восемь лет военных действий в Донбассе — это часть ее, а Финляндия готовится [вступить в нее]. Третья мировая уже идет. И присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ускорит ее. Но если даже они не будут в НАТО, американцы могут создавать свои военные базы на территории Финляндии и Швеции. Поэтому вступление в НАТО имеет даже не такое большое значение. — Тогда зачем? Угрозы со стороны России нет, базы военные могут создавать — зачем? — Это позиция нашей элиты. В Финляндии создавался масштабный военный психоз вокруг вступления в НАТО. Люди в глубоком психозе, они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки не будут работать, супермаркеты, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение. Наши политики говорили до сих пор, что изменилась ситуация безопасности в Европе, что Россия непредсказуема, и одновременно — что со стороны России нет никакой угрозы. Они противоречили сами себе. Они заявили, что надо вступать в срочном порядке, потому что народ хочет. Но народ они ни о чем не спросили. А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк. — Кто проводит их? — Партии, какие-то сомнительные фирмы, может, и не проводят ничего, а просто придумывают. Есть фирмы, которые тесно связаны с пронатовскими организациями, и тогда сама НАТО проводит эти опросы или с деньгами НАТО. Соцопросы в прессе — это всего лишь соцопрос в прессе. Мы можем так вообще отменить выборы и заменить их соцопросами. — Что в Финляндии знают о спецоперации России в Донбассе и на Украине? Как люди к ней относятся? — Это внутреннее дело России, и конфликт между Россией и Украиной. Но, к сожалению, у нас есть дефицит информации — не все знают предысторию этого конфликта, потому что у нас цензура в СМИ. Российские источники информации (СМИ, сайты госорганов) блокируются. Контент в СМИ контролирует британская разведка. СМИ даже пишут «по данным британской разведки». И у нас даже заметно по СМИ, когда начинается очередная кампания против России: идет дезинформация против России. Вспомнить только одну кампанию — Бучу: СМИ начали формировать новый имидж России, армии Путина такой, якобы они занимаются фактически военными преступлениями. Но в проект «Буча» люди не поверили. После этого была попытка Краматорска, где ракета «Точка У» прилетела на вокзал. Там тоже был полный провал: туда пригласили журналистов, которые заметили, что вокзал поразила украинская ракета. Потом были попытки дезинформации по «Азовстали», но все увидели, что ко всем пленным отношение России гуманное. Постоянно есть попытки усиливать антироссийское общественное мнение. — Прибалтийские страны очень ждут вступления финнов в НАТО, для них это означает, что ваша страна станет их другом. Готова ли Финляндия променять добрососедские отношения с Россией на этих три страны, которые считаются сателлитами Америки? — Эстония, Латвия и Литва угрожают России закрытием Финского залива, выхода в Балтийское море. Если Финляндия войдет в НАТО, они говорят, что тогда это будет озеро НАТО, которое блокирует Санкт-Петербург. Фактически это будет новая блокада Ленинграда. Финляндия, к сожалению, здесь главный участник. — Вы являетесь председателем «Антифашистского комитета Финляндии». Мы видим, что происходило последние годы на Украине, как поднимался и разрастался там нацизм. Есть ли угроза его расползания как минимум по всей Европе? — Да, этот процесс уже идет. Идет украинизация Европы. Очень многие добровольцы из разных стран воюют в составе «Азова» [признан экстремистской организацией и запрещен на территории России]. Это уже признак. Плюс везде, в том числе Финляндии, видны украинские флаги, везде зигуют, говорят «слава Украине», проводились профашистские мероприятия, Зеленский выступал в разных парламентах, в том числе в нашем — и в этом уже есть признаки фашизма. Зеленский, видимо, тоже хочет стать фюрером украинизированной Европы.