Издевку Ройзмана над Лавровым продали на аукционе за 200 тысяч

Ответ Ройзмана министру МИД Лаврову стоил покупателю 3200 долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скриншот комментария бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Twitter (заблокирован в РФ), который стоил ему 85 тысяч рублей, продали за 3200 долларов (согласно курсу на 1 июня — за 202 731 рублей) в качестве NFT-токена. Об этом сообщает журналист и издатель заблокированного портала It’s My City Дмитрий Колезев в своем telegram-канале.

«Аукцион состоялся. Скриншот реплая Евгения Ройзмана, за который политику присудили штраф, продан приблизительно за 3200 долларов», — написал Колезев. Он также заявил, что деньги будут направлены на благотворительные нужды «Фонда Ройзмана».

Ранее уральский журналист Дмитрий Колезев сообщил, что скриншот комментария экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в котором он грубо ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, выставили на аукцион в качестве NFT-токена. За этот пост Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к органам власти.