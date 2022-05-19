МО: ВСУ хотят спровоцировать перестрелку на границе РФ с Украиной

20 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Киев готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» на приграничной РФ территории Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. Он предупредил, что «эту циничную акцию» Киев планирует распространить в Западных СМИ с целью обвинения армии РФ в неизбирательных обстрелах. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Киевские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее СБУ взорвали цистерну с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» на приграничной РФ территории Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. Он предупредил, что «эту циничную акцию» Киев планирует распространить в Западных СМИ с целью обвинения армии РФ в неизбирательных обстрелах. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Киевские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее СБУ взорвали цистерну с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия.