Цистерну с азотной кислотой украинские военные взорвали в городе Рубежное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, жертв нет. В городе Рубежное (ЛНР) взорвали цистерну с азотной кислотой. Это случилось в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранее там же украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 апреля.