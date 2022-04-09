Украина взорвала цистерну с кислотой и обстреляла Курскую область. Главное о спецоперации к 9 апреля

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Цистерну с азотной кислотой украинские военные взорвали в городе Рубежное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, жертв нет. В городе Рубежное (ЛНР) взорвали цистерну с азотной кислотой. Это случилось в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранее там же украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 апреля.

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Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, жертв нет. В городе Рубежное (ЛНР) взорвали цистерну с азотной кислотой. Это случилось в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранее там же украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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