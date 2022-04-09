Цистерну с азотной кислотой украинские военные взорвали в городе Рубежное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, жертв нет. В городе Рубежное (ЛНР) взорвали цистерну с азотной кислотой. Это случилось в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранее там же украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 апреля.
- Найдены доказательства удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску. Серийный номер ракеты говорит о принадлежности к Вооруженным силам Украины;
- В ДНР ВСУ обстреляли граждан, стоявших за гуманитарной помощью. Один человек убит;
- Министерство обороны России сообщило, что украинские националисты расстреливают мирных жителей Харькова, которые вылезают из своих убежищ в поисках еды. Действия Киева демонстрируют бесчеловечное отношение к украинцам, отметили в ведомстве;
- Российские военные спасли летчиков ВСУ, которые пытались эвакуировать командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За жизнь людей боролись российские врачи, украинцы поблагодарили за это и их, и российских солдат. По словам одного из летчиков, попытка эвакуации командиров нацбата провалилась из-за плохой организации операции;
- В Мариуполе была предпринята еще одна попытка эвакуировать глав нацбата. Украинский сухогруз «Апачи» попытался прорваться в блокированный с моря порт Мариуполя, однако был блокирован российскими военными;
- Военные ДНР зачистили более 70% морского порта Мариуполя от украинских националистов. Позже стало известно, что из плена ВСУ было освобождено 14 российских моряков;
- Военные РФ и ДНР эвакуировали более 80 жителей Мариуполя из зоны возможных обстрелов со стороны украинских националистов. Среди вывезенных из зоны обстрела — 14 детей;
- Минобороны РФ предупредило, что националисты готовят провокационную химатаку в Авдеевке — они хотят отравить жителей. По версии ведомства, Украина также готовит новую провокацию с массовым убийством, чтобы обвинить в этом ВС РФ.
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