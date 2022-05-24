Минобрнауки: РФ откажется от иностранной системы обучения в вузах

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Российские студенты будут учиться по новой системе Фото:

В России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — отметил он в беседе с «Коммерсантом».

Фальков подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов, пишет RT. Под Болонской системой понимается двухступенчатая система высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром.

Ранее подобное заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Сейчас, по его мнению, российских студентов и педагогов фактически «выдавливают из западной научно-образовательной сферы». Поэтому от иностранной системы образования стоит отказаться, приводит его слова Life.

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В России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — отметил он в беседе с «Коммерсантом». Фальков подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов, пишет RT. Под Болонской системой понимается двухступенчатая система высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром. Ранее подобное заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Сейчас, по его мнению, российских студентов и педагогов фактически «выдавливают из западной научно-образовательной сферы». Поэтому от иностранной системы образования стоит отказаться, приводит его слова Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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