Минобрнауки: РФ откажется от иностранной системы обучения в вузах

24 мая 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Российские студенты будут учиться по новой системе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — отметил он в беседе с « Коммерсантом ». Фальков подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов, пишет RT. Под Болонской системой понимается двухступенчатая система высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром. Ранее подобное заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Сейчас, по его мнению, российских студентов и педагогов фактически «выдавливают из западной научно-образовательной сферы». Поэтому от иностранной системы образования стоит отказаться, приводит его слова Life.

В России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — отметил он в беседе с «Коммерсантом». Фальков подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов, пишет RT. Под Болонской системой понимается двухступенчатая система высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром. Ранее подобное заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Сейчас, по его мнению, российских студентов и педагогов фактически «выдавливают из западной научно-образовательной сферы». Поэтому от иностранной системы образования стоит отказаться, приводит его слова Life.