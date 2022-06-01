Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» выступил в Сочи. Концерт проходил в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.
«Теплым приемом и бурными аплодисментами встретили сочинцы заслуженный коллектив Российской Федерации, курганский фольклорный ансамбль „Цветень“. Он выступил на сцене сочинского зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской», — написано в группе курганского театрально-концертного объединения в соцсети «ВКонтакте».
Ансамбль «Цветень» называют легендой народного жанра. Губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз признавался в симпатии к этим артистам. Коллектив — постоянный участник таких телепроектов, как «Привет, Андрей», «Поле чудес» и «Сто к одному».
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Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» выступил в Сочи. Концерт проходил в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. «Теплым приемом и бурными аплодисментами встретили сочинцы заслуженный коллектив Российской Федерации, курганский фольклорный ансамбль „Цветень“. Он выступил на сцене сочинского зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской», — написано в группе курганского театрально-концертного объединения в соцсети «ВКонтакте». Ансамбль «Цветень» называют легендой народного жанра. Губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз признавался в симпатии к этим артистам. Коллектив — постоянный участник таких телепроектов, как «Привет, Андрей», «Поле чудес» и «Сто к одному». URA.RU уже сообщало, что курганский фольклорный ансамбль принимал участие в фестивале русской культуры в Татарстане, где на одной сцене выступил вместе с Государственным хором имени Пятницкого. Кроме того, ранее курганцы представили новый альбом. Песни были записаны в селах Курганской области, Урала и Сибири.