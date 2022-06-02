Володин обвинил Байдена в лицемерии. «У США было 8 лет для демократии в Украине»

02 июня 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

США хотят выжать из Украины все ресурсы, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента США Джо Байдена о его желании сделать Украину демократической страной являются лицемерием. Такое мнение в своем telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Президент США Джо Байден заявил, что „цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину“. У США было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — написал Володин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Слова президента США Джо Байдена о его желании сделать Украину демократической страной являются лицемерием. Такое мнение в своем telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Президент США Джо Байден заявил, что „цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину“. У США было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — написал Володин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.