Названо точное число беженцев с Украины в Пермском крае

Беженцы размещаются у родственников и близких знакомых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

По данным на 1 июня, в Пермский край с Украины самостоятельно прибыли 456 человек. Среди них — 103 ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Все они добирались своим ходом и размещаются у родственников или близких знакомых.

«На сегодня самостоятельно прибыли 456 человек, из них 103 ребенка. Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая, социальная, психологическая и другая», — отметили в пресс-службе.

Переселенцы с Украины остановились в основном в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, Губахе. Месяцем ранее в Прикамье прибыли 284 человека. Ранее URA.RU рассказывало историю беженца из Изюма.

Спецоперация по прекращению многолетнего геноцида русских на Донбассе ведется с 24 февраля. Главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения, сбережение личного состава российской армии и сохранение объектов гражданской инфраструктуры.