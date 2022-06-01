Курганцы начали получать новые штрафы

Жителям Курганской области грозят штрафы до 5000 рублей, но для юрлиц они больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области начали выписывать штрафы за нарушение требований к содержанию животных. Об этом сообщила начальник управления ветеринарии Курганской области Татьяна Александровна Сандакова.

«Этот закон работает уже с 19 апреля <…> Примеры уже есть. Назначено несколько штрафов по 2000 рублей», — рассказала Сандакова 2 июня во время пресс-конференции, трансляцию которой опубликовали в аккаунтах областного правительства в соцсетях.

По ее словам, штрафы за нарушение таких требований могут достигать 100 тыс. рублей. Она призвала тех, кто видит владельцев, которые выгуливают собаку в неположенном месте, без поводка или не убирает за ней фекалии, обращаться в полицию. Представители правоохранительных органов передают материалы в местные администрации и назначают штрафы.

Ранее стало известно, что гражданам, нарушившим эти требования, грозит штраф до 5000 рублей. Нарушителей, в том числе, будут вычислять по фотографиям и видеозаписям. Позже прокурор Курганской области Андрей Назаров предложил установить штрафы за нарушение порядка отлова бездомных животных.