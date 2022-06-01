Пособия по беременности и родам и больничные выросли после поднятия МРОТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за повышения минимального размера оплаты труда в России с 1 июня для тюменцев выросли суммы пособий, которые предоставляет Фонд социального страхования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе территориального отдела ведомства. При этом жители Уватского района получат больше денег, чем все остальные тюменцы.

«С 1 июня, в связи с увеличением размера МРОТ, повысятся пособия ФСС. Для жителей Тюменской области они вырастут с учетом районных коэффициентов. На юге региона коэффициент составляет 15%, а для жителей Уватского района (приравненного к районам Крайнего Севера — прим. URA.RU) — 50%», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского отделения ФСС.

Согласно изменениям, минимальный размер пособия по беременности и родам составит:

за 140 дней отпуска по беременности и родам — 80 873 рубля и 105 487 рублей соответственно;

за 156 дней (при осложненных родах) — 90 116 рублей и 117 542 рубля;

за 194 дня (многоплодная беременность) — 112 067 рублей и 146 175 рублей.

Выросло и пособие по временной нетрудоспособности. Для тюменцев оно не может быть ниже 17 570 рублей, для жителей Уватского района — менее 22 918 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на 10% подняли прожиточный минимум. Теперь он составляет 13 919 рублей. Распоряжение об увеличении пособий для россиян на 10% ранее отдал президент России Владимир Путин.