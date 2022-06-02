Сервис бесплатных фото Pixabay ушел из России

02 июня 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Фотобанк Pixabay прекратил работу в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк бесплатных фотографий Pixabay прекратил свою работу в России. Об этом сказано на сайте сервиса. В компании выступили с осуждением специальной операции РФ в Украине по денацификации и демилитаризации. «В ответ на спецоперацию России в Украине Pixabay больше не доступен в России», — указано на сайте фотостока. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, а иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. О своем уходе заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались и начали работать под новыми названиями. В частности, так сделал McDonald’s. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Банк бесплатных фотографий Pixabay прекратил свою работу в России. Об этом сказано на сайте сервиса. В компании выступили с осуждением специальной операции РФ в Украине по денацификации и демилитаризации. «В ответ на спецоперацию России в Украине Pixabay больше не доступен в России», — указано на сайте фотостока. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, а иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. О своем уходе заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались и начали работать под новыми названиями. В частности, так сделал McDonald’s.