Сервис бесплатных фото Pixabay ушел из России

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Фотобанк Pixabay прекратил работу в РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Банк бесплатных фотографий Pixabay прекратил свою работу в России. Об этом сказано на сайте сервиса.

В компании выступили с осуждением специальной операции РФ в Украине по денацификации и демилитаризации. «В ответ на спецоперацию России в Украине Pixabay больше не доступен в России», — указано на сайте фотостока.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, а иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. О своем уходе заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались и начали работать под новыми названиями. В частности, так сделал McDonald’s.

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Банк бесплатных фотографий Pixabay прекратил свою работу в России. Об этом сказано на сайте сервиса. В компании выступили с осуждением специальной операции РФ в Украине по денацификации и демилитаризации. «В ответ на спецоперацию России в Украине Pixabay больше не доступен в России», — указано на сайте фотостока. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, а иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. О своем уходе заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались и начали работать под новыми названиями. В частности, так сделал McDonald’s.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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