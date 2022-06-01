В Нижневартовске откроют первый в ХМАО вытрезвитель

02 июня 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Открытие вытрезвителя в Нижневартовске запланировано до конца июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске в конце июня откроют первый в Югре вытрезвитель. Его организуют на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом URA.RU рассказала директор учреждения Наталья Буранова. «Открытие будет во второй половине июня. Сотрудники полиции будут доставлять клиентов через психоневрологическую больницу для освидетельствования. Если будет исключена необходимость медицинского вмешательства, то тогда эти граждане будут поступать к нам в вытрезвитель не более чем на сутки. Здесь они спят и приходят в себя», — пояснила Буранова корреспонденту URA.RU. Подобные вытрезвители откроют также в Сургуте и Ханты-Мансийске. После задержания нетрезвых граждан сотрудникам полицейским не придется держать их в дежурной части. «Нахождение в общественных местах в состоянии опьянения — это уже нарушение. Это статья 20.21 КоАП. После административного разбирательства раньше люди оставались у нас [в дежурной части], а теперь они будут направляться туда [в вытрезвители]», — пояснила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU рассказывало, что на содержание трех вытрезвителей в ХМАО, которые появятся в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, будут выделять 21,7 млн рублей каждый год. Планируется, что пропускная способность вытрезвителей за год составит 11 тысяч человек. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нижневартовске в конце июня откроют первый в Югре вытрезвитель. Его организуют на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом URA.RU рассказала директор учреждения Наталья Буранова. «Открытие будет во второй половине июня. Сотрудники полиции будут доставлять клиентов через психоневрологическую больницу для освидетельствования. Если будет исключена необходимость медицинского вмешательства, то тогда эти граждане будут поступать к нам в вытрезвитель не более чем на сутки. Здесь они спят и приходят в себя», — пояснила Буранова корреспонденту URA.RU. Подобные вытрезвители откроют также в Сургуте и Ханты-Мансийске. После задержания нетрезвых граждан сотрудникам полицейским не придется держать их в дежурной части. «Нахождение в общественных местах в состоянии опьянения — это уже нарушение. Это статья 20.21 КоАП. После административного разбирательства раньше люди оставались у нас [в дежурной части], а теперь они будут направляться туда [в вытрезвители]», — пояснила корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU рассказывало, что на содержание трех вытрезвителей в ХМАО, которые появятся в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, будут выделять 21,7 млн рублей каждый год. Планируется, что пропускная способность вытрезвителей за год составит 11 тысяч человек.