Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками. Один из бойцов — сын британского парламентария

02 июня 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Наемники из Великобритании и США вели бой с подразделением Росгвардии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине наемники из Великобритании и США убили сержанта Росгвардии Адама Бисултанова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «При выполнении боевой задачи получил не совместимые с жизнью ранения сержант Адам Бисултанов. Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в сети появилось видео этого боя, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта. Это очередное видеоподтверждение факта, что против российских военнослужащих на украинской территории воюют наемники зарубежных частных военных компаний», — говорится в заявлении Росгвардии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют сотни иностранных наемников. 28 мая издание iNews сообщило, что в рядах иностранных наемников воюет сын члена британского парламента от консерваторов Хелен Грант — Бен Грант. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В ходе спецоперации на Украине наемники из Великобритании и США убили сержанта Росгвардии Адама Бисултанова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «При выполнении боевой задачи получил не совместимые с жизнью ранения сержант Адам Бисултанов. Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в сети появилось видео этого боя, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта. Это очередное видеоподтверждение факта, что против российских военнослужащих на украинской территории воюют наемники зарубежных частных военных компаний», — говорится в заявлении Росгвардии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют сотни иностранных наемников. 28 мая издание iNews сообщило, что в рядах иностранных наемников воюет сын члена британского парламента от консерваторов Хелен Грант — Бен Грант.