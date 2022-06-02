Глава ЛНР: Луганск контролирует почти всю республику

Армии ЛНР осталось освободить два города, сообщил Леонид Пасечник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия Луганской народной республики (ЛНР) контролирует почти весь регион. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Операция по освобождению территории ЛНР идет по плану. Силы ЛНР полностью контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска», — заявил Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 31 мая Леонид Пасечник сообщил, что треть Северодонецка контролируется силами республики, пишет RT. В штабе сил ЛНР также заявили о продвижении войск в сторону Славянска, сообщает «Национальная служба новостей».

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