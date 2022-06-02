Минобороны РФ: Украина потеряла большинство иностранных наемников

02 июня 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники пытаются уехать с Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приток на Украину иностранных наемников практически иссяк. По заявлению Минобороны России, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать с Украины. «По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и нацгвардии в Донбассе сократилось на порядок. <…> Большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Трансляция брифинга велась в telegram-канале Минобороны России. В ведомстве также сообщили, что часть иностранных бойцов, столкнувшись с реальной обстановкой в Украине, предпочитают покинуть страну. Однако киевские власти всеми способами препятствует этому, заключили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют сотни иностранных наемников. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Приток на Украину иностранных наемников практически иссяк. По заявлению Минобороны России, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать с Украины. «По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и нацгвардии в Донбассе сократилось на порядок. <…> Большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Трансляция брифинга велась в telegram-канале Минобороны России. В ведомстве также сообщили, что часть иностранных бойцов, столкнувшись с реальной обстановкой в Украине, предпочитают покинуть страну. Однако киевские власти всеми способами препятствует этому, заключили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют сотни иностранных наемников.