В Кургане коммунальщики раскрыли планы на федеральные деньги

На ремонт коммунальных сетей потратят более 300 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют с помощью денег, которые региону выделит правительство РФ, реконструировать 3,5 км сетей канализации и водоснабжения на улице Коли Мяготина. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил льготный кредит Акционерному обществу „Водный Союз“ на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации по улице К. Мяготина общей протяженностью около 3,5 километров. Работы планируется начать уже в июле текущего года», — рассказали в пресс-службе.

Представители компании объяснили, что им выделили 265,8 млн рублей. Также «Водный Союз» добавит на ремонт 70,9 млн рублей, которые компания получила на условиях льготного займа. В компании добавили, что на днях будет подписан трехсторонний договор займа между Фондом реформирования ЖКХ, областным правительством и «Водным Союзом». После этого объявят конкурс на выбор подрядной организации.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что правительство РФ выделит региону для ремонта сетей 265 млн рублей. Это стало известно во время видеоконференции с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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