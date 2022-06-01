Пропавшего в ЯНАО экстремала ищут с дронами и подводным аппаратом

Спасатели привлекают новые средства к поискам упавшего парапланериста Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) к поискам парапланериста, который упал в реку, подключили дроны и подводный аппарат ГНОМ. Сильное течение и сложный рельеф мешают поискам, сообщил заместитель начальника «Ямалспаса» Юрий Русаков

«Поиски осложняются сильным подводным течением, сложным рельефом, зарослями и завалами. Береговую зону спасатели осматривают с помощью квадрокоптера», — рассказал Русаков в интервью «Север-Пресс».

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое парапланерист упал в реку Седэяха. К его поискам приступили спасатели. Позже к ним подключились водолазы.