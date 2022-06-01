01 июня 2022

Пропавшего в ЯНАО экстремала ищут с дронами и подводным аппаратом

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Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, мчс, гимс, спасатель
Спасатели привлекают новые средства к поискам упавшего парапланериста Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) к поискам парапланериста, который упал в реку, подключили дроны и подводный аппарат ГНОМ. Сильное течение и сложный рельеф мешают поискам, сообщил заместитель начальника «Ямалспаса» Юрий Русаков

«Поиски осложняются сильным подводным течением, сложным рельефом, зарослями и завалами. Береговую зону спасатели осматривают с помощью квадрокоптера», — рассказал Русаков в интервью «Север-Пресс».

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое парапланерист упал в реку Седэяха. К его поискам приступили спасатели. Позже к ним подключились водолазы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) к поискам парапланериста, который упал в реку, подключили дроны и подводный аппарат ГНОМ. Сильное течение и сложный рельеф мешают поискам, сообщил заместитель начальника «Ямалспаса» Юрий Русаков «Поиски осложняются сильным подводным течением, сложным рельефом, зарослями и завалами. Береговую зону спасатели осматривают с помощью квадрокоптера», — рассказал Русаков в интервью «Север-Пресс». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое парапланерист упал в реку Седэяха. К его поискам приступили спасатели. Позже к ним подключились водолазы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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