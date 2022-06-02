Глава челябинского суда пожаловалась на коллег в Верховный суд РФ

Рамзия Лутфуллоева руководит судом, через который проходят вип-фигуранты (на фото — экс-мэр Евгений Тефтелев) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева подала в Верховный суд РФ административный иск из-за отказа высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать ее на вышестоящую должность. Информация об этом содержится в картотеке дел ВС РФ.

«Судебная коллегия по административным делам, первая инстанция. Административное производство по иску Лутфуллоевой Р.Р. об оспаривании решения ВККС РФ об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи. Заседание назначено на 16.06.2022, время начала 10:00, судья Кириллов В.С.», — говорится в карточке дела.

В иске Рамзия Лутфуллоева оспаривает решение ВККС РФ от 14 февраля этого года. Тогда ее отказались рекомендовать на должность судьи Седьмого кассационного суда. Причем это была вторая попытка Лутфуллоевой получить повышение: летом 2021 года ВККС также отказала ей в рекомендации. Причиной для этого могли стать ее конфликт с коллективом. Квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области в апреле 2019 года отстраняла ее от должности, но в Москве приняли решение восстановить Лутфуллоеву на посту председателя райсуда. Полномочия Лутфуллоевой на посту руководителя Центрального райсуда истекают в конце года. Конкурс на пост нового председателя уже объявлен, сейчас идет прием документов от кандидатов.