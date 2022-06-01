Губернатор Текслер проведет всероссийский форум в Челябинске

Алексей Текслер сделает Челябинск площадкой общероссийского Форума решения социальных задач (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всероссийский Форум решения социальных задач пройдет в Челябинской области. Об этом заявил 2 июня губернатор Алексей Текслер, выступая на первом пленарном заседании мероприятия в Москве. Глава региона сообщил об этом на сессии «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания».

«Вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) мы выступили инициатором и организатором этого события. Это неслучайно: за несколько лет Челябинская область сделала серьезный рывок в качестве социальной политики, прежде всего, в сфере поддержки семей с детьми. Надеюсь, следующий форум проведем в Челябинске и на наших конкретных практиках и примерах сможем обсудить те новые возможности, которые сегодня возникают», — обратился к присутствующим губернатор.

Как сообщил Текслер, за последние четыре года на Южном Урале обновились 13 действовавших и появились шесть новых форм поддержки семей. В частности, это региональные выплаты после рождения второго ребенка; организация специального питания для детей с целиакией и фенилкетонурией; компенсации на установку газового оборудования семьям с детьми-инвалидами и другие. В результате Челябинская область стала одним из восьми субъектов РФ, где по итогам 2021 года зафиксирован рост рождаемости.

Первый Форум решения социальных задач Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд президентских грантов и правительство Челябинской области проводят 2—3 июня в московском Центре международной торговли. Мероприятие проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ) — механизма, позволяющего улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан. Кроме главы Челябинской области, на сессии выступили председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, помощник президента РФ Максим Орешкин и другие. Российский лидер Владимир Путин в приветственной части участникам и организаторам назвал форум «востребованной инициативой, реальным шагом в деле консолидации усилий государства, бизнеса, институтов гражданского общества для решения насущных, актуальных задач социальной сферы».

Кроме Алексея Текслера, участниками Форума стали глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Максим Орешкин и другие Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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