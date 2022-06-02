В Катайске кандидатов на пост мэра будут оценивать по-новому (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске Курганской области ужесточили требования к претендентам на пост главы города. Изменения коснулись наличия высшего образования по определенным специальностям. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. Ранее здесь не состоялись выборы нового главы.

«Городская дума приняла решение о внесении изменений в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Конкурсная комиссия будет оценивать претендентов с учетом высшего образования по специальностям „Государственное и муниципальное управление“, „Юриспруденция“, „Правоведение“. Ранее данный подпункт был исключен из документа», — рассказали инсайдеры.

На сайте городской администрации в документе прописаны данные требования. В приложении указано, что высшее образование по названным специальностям у претендентов в мэры оценивается в один балл.

Оперативно получить комментарий по внесенным изменениям у председателя Катайской городской думы Константина Поспелова не удалось. На звонки корреспондента URA.RU он не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске готовятся объявить новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Предыдущий был признан несостоявшимся. Два кандидата из трех на пост главы отозвали свои заявления.