Дочь челябинского экс-губернатора расширяет свой бизнес

В семейной бизнес-империи Бориса Дубровского продолжаются преобразования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющая компания дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Анны Дубровской, объявила о реорганизации. Фирму предполагается «слить» с еще одной магнитогорской УК — АО «Тройка». Это следует из данных СБИС.

«ООО «Управляющая компания «Мой дом» уведомляет о том, что внеочередным собранием участников ООО «УК «Мой дом» принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему Акционерного общества «Управляющая организация «Тройка». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации», — говорится в уведомлении, размещенном на сайте СБИС. Как следует из соответствующей записи в ЕГРЮЛ, решение о реорганизации было принято в начале мая.

Дубровская приобрела 76% ООО «УК «Мой дом» в январе 2021 года у Валерия Андреева, бывшего топ-менеджера в бизнес-империи бывшего главы региона. Рыночная стоимость бизнеса, составлявшая по оценке СБИС на тот момент 46 млн рублей, сейчас возросла до 62,5 млн рублей. Численность сотрудников сократилась при этом с 72 до 54 человек. Стоимость присоединяемой компании оценивается как отрицательная, в штате ее числится только два человека, включая директора.

«Преобразование» бизнеса семьи бывшего главы региона стартовало летом 2020 года. Часть их переоформили на других лиц, включая бывшего водителя Дубровского и однокурсника сына экс-губернатора. Анна Дубровская в январе 2021 года стала совладелицей управляющей компании «Мой дом» в Магнитогорске. Один из соучредителей УК, Валерий Андреев, был собственником ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) до сентября 2018 года. В 2021 году эту фирму, которая аккумулирует значительную часть коммунальных платежей в Магнитогорске, также купила дочь бывшего губернатора.

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