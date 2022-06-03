Аналитик спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2022 году. «Рост еще впереди»

03 июня 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

В ближайшие месяцы цена на нефть будет высокой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Средняя цена на нефть по итогам 2022 года превысит 100 долларов США за баррель. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Рост цен еще впереди. Нефть будет тестировать уровень в 140 долларов за баррель. Дойдем ли мы до 150 или 200 долларов за баррель — сомнительно, но мы точно получим среднюю цену нефти в этом году выше 100 долларов», — заявил эксперт в разговоре с URA.RU. Пикин добавил, что росту цен на нефть будут способствовать выход Китая из локдауна по коронавирусу и скидки на российскую нефть, которые делают ее особенно привлекательной для покупателей в странах Азии. «Когда у вас скидка условно 30% к цене ресурса, для вас рентабельность производства нефтепродуктов просто бешенная. [За российской нефтью] очередь стоит», — добавил он. Лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций и частичную блокировку экспорта российской нефти. Запреты коснутся только танкерных поставок. Поставки по нефтепроводу «Дружба» под санкции не попали. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил URA.RU, что в ближайшие месяцы цена на нефть будет высокой. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Средняя цена на нефть по итогам 2022 года превысит 100 долларов США за баррель. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Рост цен еще впереди. Нефть будет тестировать уровень в 140 долларов за баррель. Дойдем ли мы до 150 или 200 долларов за баррель — сомнительно, но мы точно получим среднюю цену нефти в этом году выше 100 долларов», — заявил эксперт в разговоре с URA.RU. Пикин добавил, что росту цен на нефть будут способствовать выход Китая из локдауна по коронавирусу и скидки на российскую нефть, которые делают ее особенно привлекательной для покупателей в странах Азии. «Когда у вас скидка условно 30% к цене ресурса, для вас рентабельность производства нефтепродуктов просто бешенная. [За российской нефтью] очередь стоит», — добавил он. Лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций и частичную блокировку экспорта российской нефти. Запреты коснутся только танкерных поставок. Поставки по нефтепроводу «Дружба» под санкции не попали. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил URA.RU, что в ближайшие месяцы цена на нефть будет высокой.