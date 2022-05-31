Аналитик спрогнозировал высокие цены на нефть

01 июня 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Эксперт дал прогноз на ближайшие несколько месяцев Фото: Flickr новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В ближайшие месяцы цена на нефть будет достаточно высокой. Об этом рассказал URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. «Вот некие угрозы сиюминутные — они в какой-то степени были даже учтены нынешней ценой, когда она поднималась до 100-115 долларов за баррель. Поэтому здесь, наверное, мгновенного скачка до 150-180 долларов ждать не нужно. […] Дальше на цену будут влиять такие факторы как: санкции против российской нефти; дефицит, присутствующий с прошлого года на мировых рынках; восстановление Китая после коронавируса (так как власти начинают снимать карантин и ограничения, люди будут больше перемещаться и больше потреблять топлива); необходимость США в скором времени перейти от распродажи своих стратегических резервов, наоборот, к закупкам для закачки в страну», — такой прогноз дал эксперт в разговоре с URA.RU. Он добавил, что скорее всего какое-то время нефть будет держаться на высоком уровне — 110 долларов за баррель. «Но вот именно связанные с Россией события, наверное, стоит теперь уже ожидать скорее ближе к концу года», — заключил аналитик. Некоторые страны Евросоюза, в том числе Великобритания, после начала спецоперации на Украине ввели санкции против России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков говорил о том, что для достижения уровней в 150—200 долларов за баррель появится необходимость в полной изоляции РФ, а также бездействие со стороны стран МЭА, чтобы установить баланс между спросом и предложением. Он подчеркнул, что такая ситуация маловероятна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В ближайшие месяцы цена на нефть будет достаточно высокой. Об этом рассказал URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. «Вот некие угрозы сиюминутные — они в какой-то степени были даже учтены нынешней ценой, когда она поднималась до 100-115 долларов за баррель. Поэтому здесь, наверное, мгновенного скачка до 150-180 долларов ждать не нужно. […] Дальше на цену будут влиять такие факторы как: санкции против российской нефти; дефицит, присутствующий с прошлого года на мировых рынках; восстановление Китая после коронавируса (так как власти начинают снимать карантин и ограничения, люди будут больше перемещаться и больше потреблять топлива); необходимость США в скором времени перейти от распродажи своих стратегических резервов, наоборот, к закупкам для закачки в страну», — такой прогноз дал эксперт в разговоре с URA.RU. Он добавил, что скорее всего какое-то время нефть будет держаться на высоком уровне — 110 долларов за баррель. «Но вот именно связанные с Россией события, наверное, стоит теперь уже ожидать скорее ближе к концу года», — заключил аналитик. Некоторые страны Евросоюза, в том числе Великобритания, после начала спецоперации на Украине ввели санкции против России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков говорил о том, что для достижения уровней в 150—200 долларов за баррель появится необходимость в полной изоляции РФ, а также бездействие со стороны стран МЭА, чтобы установить баланс между спросом и предложением. Он подчеркнул, что такая ситуация маловероятна.