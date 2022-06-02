ЕР запустила новый проект для поддержки россиян с детьми

02 июня 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Партия продолжает помогать российским семьям и детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия «Единая Россия» придумала новую систему мер поддержки семей с детьми. Проект «Качество детства» будет решать вопросы социальной политики в каждом регионе страны. Об этом заявила председатель комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Мы аккумулируем все данные, которые поступили к нам, на конкретные территории и в целом по России. Это анализ вопросов образования, медицины, детской семейной инфраструктуры, социальной защищенности, безопасности, доступности культурных, спортивных объектов для детей и так далее», — уточнила она на приеме по вопросам материнства и детства, информация содержится на официальном сайте «Единой России». По ее словам, меры социальной поддержки гражданам постоянно совершенствуются. Например, с 1 июня будет проиндексировано ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Кроме того, выплаты от государства у должников теперь не смогут забрать банки. Это касается, в том числе, разовых выплат. По инициативе партии был увеличен размер материнского капитала. Теперь в некоторых случаях на него могут претендовать отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ. Изменения коснутся также отдыха детей. Уже перезапущена программа возврата половины стоимости путевок в детские лагеря. В школах продолжается капитальный ремонт — эту программу ЕР реализует вместе с Минпросвещения в регионах. «Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны. В их числе — Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Новгородская, Тульская и другие области. В такие МФЦ семья сможет прийти со своей проблемой, а дальше специалисты центра разведут эту задачу по тем ведомствам, которые в той или иной части должны ее исполнять», — отметила Кузнецова. В Курганской области также идет активная работа по поддержке молодых семей. Об этом заявила координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Курганской области Лариса Соколова. «Предоставляем льготные домокомплекты — пиломатериалы и древесину по льготной стоимости, земельные участки. Они могут быть переданы в собственность, если выполняется условие, что в семье в этот период родится ребенок», — сказала она. Кроме того, в Курганской области принят закон о бесплатном горячем питании учеников младших классов. А единовременное пособие для новорожденного увеличено до 20704,74 рублей у неработающих родителей. Для семей, потерявших работу, выплачивается пособие около трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Семьям, где родилось сразу три ребенка или те, кто одновременно усыновил троих детей, могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Дополнительно многодетным семьям предоставляется выплата до 38 тысяч рублей. День защиты детей в Кургане пресс-служба партии «Единая Россия» День защиты детей в Челябинске пресс-служба партии «Единая Россия» День защиты детей в ЯНАО пресс-служба партии «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Партия «Единая Россия» придумала новую систему мер поддержки семей с детьми. Проект «Качество детства» будет решать вопросы социальной политики в каждом регионе страны. Об этом заявила председатель комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Мы аккумулируем все данные, которые поступили к нам, на конкретные территории и в целом по России. Это анализ вопросов образования, медицины, детской семейной инфраструктуры, социальной защищенности, безопасности, доступности культурных, спортивных объектов для детей и так далее», — уточнила она на приеме по вопросам материнства и детства, информация содержится на официальном сайте «Единой России». По ее словам, меры социальной поддержки гражданам постоянно совершенствуются. Например, с 1 июня будет проиндексировано ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Кроме того, выплаты от государства у должников теперь не смогут забрать банки. Это касается, в том числе, разовых выплат. По инициативе партии был увеличен размер материнского капитала. Теперь в некоторых случаях на него могут претендовать отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ. Изменения коснутся также отдыха детей. Уже перезапущена программа возврата половины стоимости путевок в детские лагеря. В школах продолжается капитальный ремонт — эту программу ЕР реализует вместе с Минпросвещения в регионах. «Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны. В их числе — Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Новгородская, Тульская и другие области. В такие МФЦ семья сможет прийти со своей проблемой, а дальше специалисты центра разведут эту задачу по тем ведомствам, которые в той или иной части должны ее исполнять», — отметила Кузнецова. В Курганской области также идет активная работа по поддержке молодых семей. Об этом заявила координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Курганской области Лариса Соколова. «Предоставляем льготные домокомплекты — пиломатериалы и древесину по льготной стоимости, земельные участки. Они могут быть переданы в собственность, если выполняется условие, что в семье в этот период родится ребенок», — сказала она. Кроме того, в Курганской области принят закон о бесплатном горячем питании учеников младших классов. А единовременное пособие для новорожденного увеличено до 20704,74 рублей у неработающих родителей. Для семей, потерявших работу, выплачивается пособие около трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Семьям, где родилось сразу три ребенка или те, кто одновременно усыновил троих детей, могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Дополнительно многодетным семьям предоставляется выплата до 38 тысяч рублей.