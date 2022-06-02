Басурин: силы РФ и ДНР готовы закрыть крупнейший котел на Украине

Российские солдаты и бойцы ДНР могут в ближайшее время закрыть большой котел в районе городов Лисичанск и Северодонецк. Такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком. С выходом после этого наших войск в район Артемовска», — его слова приводит ТАСС.
ВС РФ вместе с союзными силами ведут наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска с начала марта, пишет RT. На этой территории раньше располагалась крупная северодонецко-лисичанская группировка ВСУ. В указанном районе также находится ряд крупных химзаводов, дополняет «Федеральное агентство новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка в начале июня.
После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Главная цель российской армии на Донбассе — спасение населения от восьмилетнего геноцида нацбатов и украинских солдат.
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