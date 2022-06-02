Вован и Лексус получили премию за пранки с западными политиками. «Мастера телефонной дипломатии»

02 июня 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Вован и Лексус получили телефон правительственной связи за свои пранки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Приз в виде телефона правительственной связи видеоблогерам вручила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня приняла участие в церемонии вручения Национальной премии интернет-контента. От имени и по поручению вручила Лексусу и Вовану спецприз — вот такой аппарат правительственной связи», — написала Захарова в своем telegram-канале по итогам премии. Представитель МИД к сообщению приложила фотографию телефонного аппарата для прямой связи с министром. «Мастерам телефонной дипломатии − надежные каналы связи! Ждем новых переговоров на высшем уровне», — заключила Захарова. Лексус и Вован получили народную славу благодаря розыгрышам иностранных политиков. В мае они вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. В разговоре с пранкерами политик заявил, что Украина нужна в качестве члена НАТО. Также Буш подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики, передает RT. Ранее Вован и Лексус разыграли главу Минобороны Британии Бена Уоллеса. В разговоре с пранкерами он одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Британия всегда хотела вступления Украины в НАТО. В Великобритании назвали розыгрыш угрозой нацбезопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Приз в виде телефона правительственной связи видеоблогерам вручила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня приняла участие в церемонии вручения Национальной премии интернет-контента. От имени и по поручению вручила Лексусу и Вовану спецприз — вот такой аппарат правительственной связи», — написала Захарова в своем telegram-канале по итогам премии. Представитель МИД к сообщению приложила фотографию телефонного аппарата для прямой связи с министром. «Мастерам телефонной дипломатии − надежные каналы связи! Ждем новых переговоров на высшем уровне», — заключила Захарова. Лексус и Вован получили народную славу благодаря розыгрышам иностранных политиков. В мае они вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. В разговоре с пранкерами политик заявил, что Украина нужна в качестве члена НАТО. Также Буш подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики, передает RT. Ранее Вован и Лексус разыграли главу Минобороны Британии Бена Уоллеса. В разговоре с пранкерами он одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Британия всегда хотела вступления Украины в НАТО. В Великобритании назвали розыгрыш угрозой нацбезопасности.